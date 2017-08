60 stk. på sommarope museum

Eit sommarver med mykje regn må ta på seg noko av skulda for at besøkstalet gjekk litt ned i år. Rapportar frå tidlegare somrar har vore at turfolk opp og ned Boknafjellet gjerne har lagt ruta innom museet på Håland. Halvparten av namna i gjesteboka på bygdemuseet er ikkje busette i Bokn, noko som m.a. fortel at tilrettelegginga frå Historielaget er populært blant feriefolk.

Leiar i Bokn historielag, Olav G. Larsen, fortel at dei besøkande synest utstillinga er sjarmerande med mange artige ting, og dei set pris på å gå på oppdagingsferd. Han vil takka styret i laget, som har stilt opp på sundagar som guidar.