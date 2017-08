Av Anne E. Askeland



Kjære Gla'trimmarar – ja, velkomne både «gamle» og nye. I haust startar vi opp att Gla'trimmen ONSDAGAR frå kl. 10.25-11.40 i fleirbrukshallen på Bokn.

Det er ulike grunnar til at vi diverre har sett oss nøydd til å byte vekedag for den etablerte trimøkta. Vi håpar at så mange som mogleg likevel vil finne tid til å trimme saman og at kanskje enno fleire nye også finn vegen innom.

Huskeliste for Gla'trimmarar:



Ta med

Det aktuelle humøret du har den aktuelle dagen Godt fottøy Passande trim-klede Vatn som tørstedrikk



Klikk for meir info (PDF, 149 kB)

Har du spørsmål, ring 95945908.

Vi sjåast!