OBS!-varsel fra Teknisk

Av Kjell Arne Valentinsen

Har nå dessverre kommet frem til at jeg må gå litt kraftig ut til enkelte av beboerne på Bokn. Enda en gang er det oppdaget at flere uvettige personer lar vannet renne fritt.

Mange er ikke klar over følgende:

Hvis en vannkran står og drypper med en dråpe i sekundet, så forsvinner det ut ca. 7000 liter i året.

Ved hurtig drypping forsvinner det ut ca. 30.000 liter med vann i året.

Renner kranen på det minste, renner det ut ca. 100.000 liter.

Det koster over 1.000 kr å produsere 100.000 liter.

Nylig oppdaget vi at en slange har stått og pøst på vann i minst to måneder (sannsynligvis en del lengre). Vannmengden som har rent ut her, blir mye mer enn det jeg viste til ovenfor.

Jeg kan garantere at denne ene personen alene har tappet ut vann for minst 30.000,- Siden produksjon av vann blir hentet inn via bl.a. kommunale gebyrer, så er det til syvende og sist dere som får fakturaen for sløsingen.

Bruk fornuften, stopp sløsingen!

Ber dere som frosttapper og dere som lar vann renne fritt i slanger rundt om – bruk fornuften, stopp sløsingen! Det er krav at alle vannrør skal isoleres, ingen vannrør/slanger med trykk skal ligge uisolerte.

Flere har dårlig isolerte vannrør/slanger liggende, ber dere derfor ta en runde og sjekke at de ikke har sprukket. Tappekraner og kuleventiler fryser også lett sundt. Problemet/lekkasjen vil fortrinnsvis oppstå/øke når vi nå få væromslag og tining.

Vannproduksjon opp mot det optimale

Etter vannlekkasjen i går, 5. mars, har vi fortsatt ikke greid å fylle mer enn ca. 1 meter opp i høydebassenget vårt. Dette medfører at vi vil slite kraftig hvis det bl.a. oppstår en brann.

(Sideinfo: brannvesenet i Tysvær er varslet – de har en tankvogn klar).

Derfor gikk vi ut og ba folk være restriktive med vannforbruket. Dessverre ser vi at forbruket fortsatt er litt over gjennomsnittet – dvs. enten frosttapper folk fortsatt, eller så er det flere smålekkasjer rundt om på ledningsnettet.

Ber derfor alle være obs ang. lekkasjer m.m. Hører dere suselyder eller ser rør/ledninger som ligger og lekker/renner, ta kontakt snarest.

Med vennlig hilsen

Kjell Arne Valentinsen

Drifts- og Eiendomssjef

Mob: 922 422 75