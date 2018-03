Teknisk informerer

Årsakene skyldes flere ting, blant annet oppkopling av nye kummer og det siste - brudd på ledningsnettet. Samtidig har vi dessverre fått for mye humus i filtrene våre.

Vi kunne skiftet ut filtermassen, men når vi nå om kort tid skal ta i bruk det nye vannverket, ønsker vi ikke å bruke ca. 50 000 kr. på det gamle vannverket. Ber derfor dere om litt mer tålmodighet.

Tiltak:

Vi skal så snart det blir væromslag kjøre renseplugger gjennom rørnettet.

Dere vil da først oppleve litt mer brunt vann, men la vannet renne i ca. et minutt, så vil dette bedre seg.

Regner med at dette vil bedre forholdene vesentlig.

Kontakt kommunen:

Siden kommunen ikke har kontaktpersoner på dag/kveldstid, skal all henvendelse skje via servicetorget på tlf. 52752500 eller via post@bokn.kommune.no

Har dere hastesaker på kveldstid (som absolutt ikke kan vente), kan/skal dere ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen

Kjell Arne Valentinsen

Drifts- og Eiendomssjef

Mob: 922 422 75