Bruk lite vatn

Frosttapping

Lekkasjen er registrert og utbetra, men forbruket måndag kveld er for stort i forhold til det som kjem inn i vassverket.

- Folk må ikkje driva med frosttapping, seier Kjell Arne Valentinsen i teknisk seksjon, som påpeikar at vassnivået i tanken nå er fleire meter under det det skal vera.

- Skal me klara å fylla opp høgdebassenget på ein effektiv måte, må folk bruka lite vatn, avsluttar Kjell Arne Valentinsen, som nemner at lite vatn til brannslokking bør vera nok til at folk tenker seg godt om og stenger av kranar som står og renn.