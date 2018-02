Som innbyggjar i kommunen kan du nå ta i mot post i Altinn eller i digital postkasse, Digipost eller e-Boks.

Hovudårsaka til dette er at kommunen ønsker at innbyggarane skal få levert post frå kommunen så sikkert og raskt som råd er. I tillegg er dette ei ordning som sparar kommunen for store kostnadar til porto og manuell handsaming av utsending av post.

Staten ønsker å digitalisere kommuane, sjå informasjonsfilm om sikker digital post (SPD).