Stengning av vannet

Av Kjell Arne Valentinsen



Årsaken til det er at vi nå skal grave oss gjennom vegen og kople opp en ny kum i krysset v/Grønnestadvegen/Hålandsvegen. Vi skal forsøke å lage passasjemulighet mens vi graver, men det hadde vært fint om dere tar hensyn til de som jobber i området og kjører forsiktig. Stenging av vann vil skje fra ca. kl. 24.00. Det blir en del arbeid, men går alt etter planen, så vil vi kople opp vannet igjen ca. kl. 05.00. Anbefaler dere å tappe litt ekstra vann i flasker/gryter i forkant.

Misfarging

Når vi stenger vannet slik, vil det bli noe mer farge/humus i vannet. Dette skjer fordi vannet vil løsne litt på humus, som har festet seg på rørveggene når vannet vil begynne å renne igjen. Vil påpeke at dette ikke er farlig, men det ser jo ikke særlig appetittlig ut. Dere kan få fjernet misfargingen raskt ved å skru opp flere kraner samtidig, la vannet renne til dere ser at vannet begynner å få normal farge. Da det koster en del å få renset vannet, så hadde det vært fint om dere ikke lar vannet renne unødvendig lenge.

Litt mer info:

Vi vil har plan om å spyle/rengjøre rørnettet, dette vil skje enten like før eller like etter at det nye vannverket blir tatt i bruk. Det vil da som vanlig bli noe mer farge/humus i vannet noen timer etter spylingen. Vi vil for sikkerhetsskyld kjøre på med litt klor i vannet noen timer etter at renseplugg er sendt gjennom. Klor vil bli tilsatt fordi vi vil måtte åpne noen ventiler for å slippe renseplugg ned i røret. Klor er en del av sikkerhetsprosedyren.

Dato for spyling av rørnettet vil vi komme tilbake til litt senere.