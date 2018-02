Offentleg ettersyn av reguleringsplan, E39 Arekrysset

Planforslaget er eit ledd i gjennomføringa av Rogfast-sambandet. Planen omfattar nytt T-kryss mellom Arsvegen og E39 ca. 800 m nord for fergeleiet i Arsvågen, med eit areal på ca.13 daa. Utvidinga av E39 med kryss skal legga til rette for å betra framkomsten for anleggstrafikk.

Karmøy kommune saksbehandlar reguleringsplanar for Bokn kommune.

Kontaktperson: Aage Steen Holm på tlf. 52 85 71 85 eller e-post: aaho@karmoy.kommune.no

Eventuelle merknader skal sendast innan 28. mars til:

post@karmoy.kommune.no eller Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik.

Kart (PDF, 460 kB)

Vedtak m/saksframlegg (PDF, 559 kB)

Planbestemmelsar (PDF, 528 kB)

Planbeskrivelsar (PDF, 4 MB)

Gjeldande reguleringsplan (PDF, 26 MB)