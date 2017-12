Av Jan Magne Moi



Dei ulike gruppene viste med ord og bilder at det er fantastisk mykje bra arbeid som vert gjort for at barn og unge skal trivast i Speidargruppene.

God grøt, spenning med kven som vant i lotteriet og andakt ved presten vår, Arne Aurdal, er faste innslag på festen.

Speidarleiarane fekk kvar sin blom for innsatsen gjennom året. Dei er vel fortent både heder og ære!

Fleire bilder frå festen: