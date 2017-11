Vassverket

Elementa begynner å komma på plass på Bokn vassverk. Kjell Arne Valentinsen

Av Kjell Arne Valentinsen



Me har brukt mykje tid og energi med å få løyve frå Statens vegvesen til å køyra kranbil og element opp til Vaulen. Etter mykje fram og tilbake fekk me dispensasjon. Dessverre blei leverandøren nødt til å dela opp lasta. Dette gjaldt også arbeidet på Grieg Seafood. Det ser ut til at me får sett opp elementa i løpet av dagen i dag (minus to takelement).

Framdriftsplan

Taktekkar skal starta arbeidet i morgen, 15. nov. - vérforbehold. I løpet av neste veke vil ein forsøka å få ferdigstilt golvet.

Når golvet er støypt og herda, skal tankane, som står lagra på p-plass v/kyrkja, hentast. Dei blir då heiste på plass Det same blir dei to siste takelementa.

Etter at bygget er tett, vil ein begynna å mala/støvbinda betongveggar og golv.

Arbeidet inne i bygget kjem eg tilbake til.

Kjell Arne Valentinsen

Drift- og eiendomssjef