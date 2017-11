Kommunalt vatn

Av Kjell Arne Valentinsen



Fleire bebuarar i Bokn kommune har i det siste opplevd farge på det kommunale vatnet.

Dette har to årsaker:

Det er den tida på året då råvatnet begynner å få omveltning, dvs. at vasslaga flyttar på seg.Dette fører til at det blir meir grums i råvatnet. Filtera blir tetta raskare. Eit tett filter hindrar ikkje vatnet å strøyma gjennom, men det som skjer er at vatnet drar meir grums/humus-stoff med seg ut på nettet.

Vatnet er rensa og UV-behandla, dvs. at det er like trygt å drikka som før. Bakdelen er at det ikkje ser særleg innbydande ut.

Tiltak

Me har bestilt ny filtermasse og vil skifta ut denne i løpet av neste veke.

Me har planar om å køyra pluggar gjennom vassleidningane våre, for å fjerna smuss som har lagt seg i røyra.

Vatnet vil då bli borte i korte periodar. Det blir lagt ut informasjon når tidspunktet for rensing blir klart.

Spørsmål, kontakt underteikna - tlf. 92242275.

Mvh.

Kjell Arne Valentinsen

Drifts- og Eiendomssjef