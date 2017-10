NAV Bokn vert frå 1.november 2017 betent av NAV Karmøy

NAV Bokn er inne i ein endringsprosess, og det gjer at kommunen er i gang med eit arbeid for å sjå på korleis NAV Karmøy kan betene dei av Bokn sine innbyggarar som treng tenester frå NAV. Målet med prosessen er at tenestene som vert gitt til Bokn sine innbyggarar skal få auka kvalitet og opplevast som meir heilskaplege.