Nye dunkar

Frå HIM blir det opplyst at det er stripsa info på behaldarane som blir utleverte. Der står det m.a at dei kan takast i bruk med ein gong og at tøming startar i januar/februar 2018.

Dei aller fleste dunkane er på 140 l. I hyttefelt med 6 abonnentar eller meir blir det levert behaldarar på 240 l. Elles blir antal dunkar til to- og firemannsbustader rekna ut med brøk.

Ev. spørsmål kan rettast til HIM på tlf. 52 76 50 50.

Berre emballasje

Det er berre emballasje av glas og metall som skal kastast i behaldarane. Sjekk nest siste avsnitt her:

Meir om behaldarane