Av Jan Magne Moi, kyrkjeverje i Bokn



Kyrkjeverja har nett fått informasjon om at det er slutt på å få melding om fødslar. Me vil gjere alle merksame på dette, for det har vore slik at kyrkjeverja har kunna sende brev med informasjon om aktuelle gudstenester framover.

No må einkvar finne ut av dette sjølv og melde inn på www.kyrkjaibokn.no Ein kjem då på Tysvær si heimeside som også har heimesida for Bokn kyrkje. Her kan ein melde inn til dåp.