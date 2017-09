Statoil har no starta vedlikehaldsarbeidet på gassrøyret under Føresvikvegen. Martin Eide i Transportnett Statoil fortel at arbeidsstaden vil bli inngjerda og at det vil bli etablert omkøyringsveg for både gåande og syklistar medan arbeidet skjer. Statoil-prosjektet vil ikkje ha noko å seia for vegutbetringsarbeidet som Bertelsen og Garpestad utfører. Statoil reknar med å vere ferdige med arbeidet i veke 45.