Friluftslunsj – fordi det handler om Friluftslivets Uke!

Sola hilste representanter fra Haugaland Folkehelseforum ut til friluftslunsj ved Bongsatjern, onsdag i Friluftslivets Uke. Fra venstre: Håkon Sæthre, kommuneoverlege Sveio, Anne Elisabet Askeland, samfunns – og utviklingssjef Bokn, Sara Helene Langhelle, smittevernlege Karmøy, Lars Johan Lysen, kommuneoverlege Tysvær og Kjersti Follesø, kommuneoverlege Bømlo.

Det som ikke var helt som ellers, var at lunsjen ble servert ute i det fri – dette i anledning Friluftslivets uke 2017.

Haugaland Folkehelseforum, et kommunalt samarbeid om folkehelsearbeid og samfunnsmedisin på Haugalandet, har over en årrekke hatt mange ulike, men viktige saker på agendaen. Ett tema har vært, og er, betydningen av å få enda flere til å kjenne på helsegevinsten av å være i daglig fysisk aktivitet.

- Hverdagsaktiviteten er så viktig, sier Kjersti Follesø, kommuneoverlege Bømlo.

- Ja, og det enkle er ofte det beste: Noe aktivitet er alltid bedre enn ingen aktivitet, supplerer Anne Elisabet Askeland, samfunns – og utviklingssjef, Bokn.

- Gå en tur! Bruk naturen eller nærområdet du bor i, oppfordrer kommuneoverlege Lars Johan Lysen, Tysvær, ivrig.

I Friluftslivets uke 2.-10. september inviteres du og alle i hele Norge til å bli med ut i naturen. Målet er å inspirere enda flere til å komme seg ut, ha det gøy og skape gode opplevelser! Det er Norsk Friluftsliv og de norske friluftslivsorganisasjonene som står bak denne årlige markeringen. Uka sparkes i gang med den landsdekkende sove-ute-aksjonen #nattinaturen lørdag 2. september.

Årets Friluftslivets uke blir den største noensinne, med over 600 spennende arrangementer og turer over hele landet! Alle aktivitetene som finner sted i løpet av uka, er i regi av lokale lag og foreninger, organisasjoner, friluftsråd, eller kommunen. Klikk deg inn på aktivitetskalenderen nedenfor og søk opp ditt område, for en oversikt over planlagte arrangementer i nærheten av der du bor.