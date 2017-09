Kunngjering

Bokn kommune har med verknad frå 1. september 2017 gjort avtale om at Karmøy kommune tek over all handsaming av nye bygge-, delings- og plansaker. Saker og andre dokument, knytt til desse, skal sendast til Karmøy.

Spørsmål skal stillast til servicetorget eller til aktuell sakshandsamar i Karmøy. Utlevering av kart, nabolister og anna blir og gjort frå Karmøy.

Besøksadresse: Servicetorget Rådhuset i Kopervik Statsråd Vinjesgate 25 Postadresse: Karmøy kommune Postboks 167 4291 Kopervik E-post: boknmottak@bokn.kommune.no Telefon: Sentralbord: 52857500 Servicetorg: 52857510

Kåre Bua

teknisk sjef