Imponerande ekspansjon

Fasadar, ny produksjonshall.

Utbygginga inneber produksjonhall på ca. 3.000 m2 med ca. 700 m2 andre etasje, og ADM-bygg (med m.a. seks kontor og møterom) på omtrent 350 m2 over to etasjer. ADM-bygget kjem til å ligga heilt i sjøkanten. Det er Mæland Bygg som har totalentreprise på dette bygget.

- Kjekt å samarbeida med lokale krefter, fortel prosjektsjef Atle Jøsang.

Totalinvesteringa på hallen og administrasjonsbygget blir på ca. 130 mill.

Auke av produksjon og fiskesnitt

Med utbygginga får avdelinga på Trosnavåg større fiskekar, og totalt blir det 5.000 m3 med karvolum. Til samanlikning hadde førre utbygging 2.000 m3. Prosjektsjefen kan opplysa om at dei har fått ny konsesjon på produksjon av inntil 15 mill smolt i året, og kan produsera inntil 1.800 tonn i året.

ADM-bygg, sør og aust.

- Me kjem nok til å produsera ca. 7-10 mill i året, og snittet på fisken skal aukast for kvart år framover, for å korta ned tida i sjøen, seier Atle Jøsang, som også kan fortella om ein travel produksjonssommar, med god hjelp av kjempeflink ungdom frå Bokn og Tysvær.

- Ungdommen imponerer stadig. I år har me hatt 16 sommarvikarar.

Viktig for lokalsamfunnet

Nye arbeidsplassar

Utbygginga fører med seg nye arbeidsplassar. Hjørnesteinsbedrifta har tilsett 2,5 årsverk siste året, og kjem til å tilsetta to, tre personar innan kort tid. Grieg Seafood Rogaland AS, avd. Trosnavåg har nå 16 tilsette.

ADM-bygg, nord og vest.

Den nye produksjonshallen skal stå ferdig innan året er slutt, ADM-bygget til våren neste år.

- Me inviterer alle til «open dag» når anlegget står ferdig, avsluttar Atle Jøsang.

Sjå glimt frå utbygginga 23.08.17 - foto Atle Jøsang: