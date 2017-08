Værprognose for helga - mye regn

Det er meldt om mer og mye regn i helgen som kommer og det er verd å sjekke og følge med på sluker og nedløp. I artikkel fra Haugesund avis idag meldes det:

" Meteorolog i StormGeo, Beathe Tveita, forklarer at de voldsomme bygene skyldes ustabile luftmasser, og at det skiftende været kommer til å fortsette utover helgen.

Verst blir det sør for Haugesund, så faren for oversvømte kjellere på Bokn er ikke over.

– Det kan bli episoder med byger, torden og påfølgende vind opp til liten kuling, så hvis du skal oppholde deg utendørs i dagene som kommer, ville jeg nok tatt med regntøyet, sier hun."