Bokn G-14 fotball til topps i kamp om Norway Cup 2017 sitt miljøstipend.

Sundag 30. juli 2017 blei vinnerane av miljøstipendet frå Norway Cup annonsert og 4 lag var med i sluttspurten på konkurransen der lag frå heila landet var nominert.

Hurra - fotballlaget G 14 frå Bokn IL gjekk av med 1. premien og måtte opp på scenen sundag formiddag under Norway Cup for å motta heder og stipend for rydding av strand i sitt nærområdet.

Gratulerer til laget og støtteapparat for ein super innsats og med miljøstipendet på kr 30.000,-. (Dei 3 andre laga vann kr 10.000 kvar.)

Bokn kommune ynskjer dei ein strålande deltakelse videre i Norway Cup.