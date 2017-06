Av Kjell Arne Valentinsen



Vi har nå hatt to omganger vedrørende løsning og pris på vannverket. Vi så etter anbudsrunden at vi ble nødt til å redusere kostnadene, dvs. vi måtte bygge billigere. Deler av bygget ble da tegnet om og vi fikk det ned på et plan.

Det var to entreprenører som hadde gitt pris på byggingen, disse to fikk nå mulighet å prise endringen. Haaland & Thuestad AS og GL Prosjektservice AS kjempet om oppdraget. I anbudet skulle en prise bygg (betong), elektro, VVS, tømrer og maling m.m. Det viste seg at GL Prosjektservice AS hadde det beste tilbudet.

Kontrakt med GLP er signert og de holder nå på med søknadsprosessen. GLP holder til på Bygnes på Karmøy, de har hatt mange flotte prosjekter rundt om på Haugalandet. De er også en av aktørene som jobber med utbyggingen hos Grieg Seafood pr. dags dato.

Delvis nedgravd betongbygg

Utvendig vil bygget fremstå som et betongbygg. Pga. begrenset økonomi, har vi ikke hatt så store muligheter til å jobbe med det estetiske. Vi har forsøkt å legge bygget mest mulig inn i terrenget. For å skjule bygget mest mulig blir det delvis nedgravd (vest og nordsida), taket som er flatt blir dekket med singel. Betong er bl.a. valgt fordi det er mye fjell i området. En håper da at bygget ikke vil blir for markert. Vi har brukt litt tid på tilrettelegging siden vi ligger rett under vegen som går opp til toppen av Boknafjellet.

Plantegning, Bokn vannverk COWI

Høydebassenget er som kjent ferdig, det valgte vi å kle med brun royalimpregnert kledning. Den vil med tiden gråne litt, forhåpentligvis vil den da gli litt bedre inn i terrenget. Bassenget er på 1.000m³. Det gamle bassenget er på 250 m³. Formålet med å ha basseng er bl.a. å ha reservevann, hvis vi f.eks. får problem med pumpene våre v/drikkevannskilden. Med 1000m³ vil vi kunne forsyne dere med vann i ca. 20 timer.

Ny vannledning

Det er lagt ned ny avløpsledning fra kirkegården og frem til avkjørselen til Hålandsvegen. Vi skal snart fortsette på dette arbeidet, og grave langs fjellskjæringen (Grønnestadvegen) mellom avkjørselen Hålandsvegen og opp til det nye vannverket. Her skal vi legge ny vannledning. Problemet blir å fjerne masse forsiktig, da vi blir nødt til å ta hensyn til den eksisterende hovedvannledning, som allerede ligger i grøfta. Når vi arbeider på denne strekningen, vil vi få en innsnevret vegbane. Vi kan i visse tidsperioder bli nødt til å stenge vegen helt. Hvis vi må stenge vegen, vil dette bli varslet i forkant.

På Torland har vi nå lagt inn ny inntaksledning, vi har fjernet en del trær o.l. i området. Gjenstående arbeid her er bl.a. å fikse på terrenget samt å skifte ut pumpene. De gamle pumpene som står der i dag, vil ikke greie å pumpe opp nok vann til det fremtidige forbruket.

Full drift fra 2018

Bokn kommune skal levere vann til Rogfast-utbyggingen. Går alt etter planen kan en se for seg oppstart av Rogfast i slutten av dette året. Planen er også at det nye vannverket skal ha prøvestart i slutten av året. Fra 2018 vil Bokn vannverk ha full drift. Vannkvaliteten vil det heller ikke være noe å utsette påJ

Ønsker dere alle en flott sommer.

Med vennlig hilsen

Kjell Arne Valentinsen

Drifts- og Eiendomssjef