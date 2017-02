Ungdom i alderen 18-35 år kan søkja om å leiga ungdomsbustad. Kommunen vurderer innkomne søknader og tildeler bustad etter kriterier hjå Husbanken.

Det blir kravd depositum lik to husleiger. Med atterhold om endringar er leiga for tida kr 3.976,- pr.mnd. Husleiga blir regulert kvart år om hausten. Mulighet for å koblast opp til altibox, kr. 877,- pr. mnd. (med atterhald om prisjustering).

Søknaden skal sendast Bokn kommune og søknadsfrist er 1. mars 2017.